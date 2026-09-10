الكرملين: بوتين يتوجه إلى الهند للمشاركة في قمة بريكس

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه مساء اليوم الخميس إلى الهند للمشاركة في قمة "بريكس".

وقال بيسكوف، للصحفيين، "يواصل الرئيس التحضير لقمة "بريكس" المقبلة، التي ستعقد في دلهي، حيث سيسافر مساء اليوم"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن برنامج بوتين في الهند، الذي سيعرضه مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، سيصبح معروفا بعد الساعة الثالثة بعد الظهر.

وتابع بيسكوف: "هناك مجموعة كاملة من اللقاءات الثنائية والصيغ متعددة الأطراف في إطار منظمة "بريكس" نفسها".

وأشار بيسكوف إلى أنه "في مجموعة بريكس، تواجه العديد من الدول ضغوطاً وقيوداً غير قانونية تفرضها دول ثالثة. وبطبيعة الحال، تبحث هذه الدول عن خيارات لضمان التسويات المتبادلة فيما بينها عند تنفيذ التعاون الاقتصادي، وإنشاء منصات استثمارية مشتركة، وما إلى ذلك. وكل هذه المسائل ستكون مدرجة على جدول الأعمال".

وتعقد قمة "بريكس" في نيودلهي يومي 12 و13 سبتمبر الجاري.

وكان يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أعلن في وقت سابق أن بوتين يعتزم إجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في إطار القمة.