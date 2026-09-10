الزمالك يكشف موقف المصابين وموعد عودة محمد السيد وعمرو ناصر للتدريبات

كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، آخر تطورات حالة المصابين بالفريق، نقلًا عن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، قبل مواجهة إيه إس بورت الجيبوتي في دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح مدير الكرة أن إصابة جهاد عبارة عن كدمة في عظمة الحوض، تسببت في آلام مؤقتة، لكنها لا تمنعه من المشاركة في المباريات.

وفيما يخص محمد السيد، أكد عبد الناصر محمد أن اللاعب سيغيب لمدة تقترب من 20 يومًا، بعد تعرضه لإصابة في مشطيات القدم خلال مباراة أبو قير للأسمدة، مشددًا على أن الإصابة الحالية لا ترتبط بإصابته السابقة.

وانتقد مدير الكرة بالزمالك أداء حكم المباراة الأخيرة، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق تعرضوا لتدخلات قوية ومتكررة، وهو ما تسبب في إصابة عدد منهم.

أما عمرو ناصر، فأشار عبد الناصر محمد إلى أن اللاعب يحتاج لنحو 20 يومًا قبل العودة إلى التدريبات الجماعية مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي في الثامنة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد حسم مباراة الذهاب لصالحه بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين الجمعة الماضية على استاد القاهرة.