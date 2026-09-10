حماس: اعتداء الاحتلال على الأسرى في سجن جانوت لن يكسر إرادتهم

قال القيادي في حركة «حماس» محمود مرداوي، إن الاعتداء الوحشي الذي شنته وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي على الأسرى في سجن «جانوت»، والذي أدى لإصابة عدد منهم بجروح مختلفة، يكشف مجددًا سادية الاحتلال وعقليته الإجرامية.

وأوضح مرداوي، في تصريح صحفي يوم الخميس، أن «سياسة القمع والتنكيل والحرمان المتواصلة بحق الأسرى تتطلب موقفًا وطنيًا وشعبيًا موحدًا لنصرتهم وإسنادهم في مواجهة هذه الهجمة الشرسة».

وشدد على أن «هذه الاعتداءات ومحاولات الاحتلال النيل من عزيمة الأسرى لن تكسر إرادتهم»، مؤكدًا أنهم سيظلون عنوانًا للبطولة ونموذجًا لصمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال.

وحمّل إدارة سجون الاحتلال المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة الأسرى، مجددًا دعوته لجماهير الشعب الفلسطيني للالتفاف حول قضيتهم ومساندتهم حتى نيل حريتهم الكاملة.

وأصيب معتقلان فلسطينيان خلال اقتحام وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، والمسماة «المتسادا» و«اليماز»، عددًا من أقسام سجن «جانوت».

وأفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين، يوم الخميس، بأن وحدات القمع نفذت عمليات قمع داخل السجن، مستخدمة قنابل الصوت والرصاص المطاطي، ما أدى إلى إصابة معتقلين.

وأضافت الهيئة أن حالة من التوتر لا تزال تسود داخل السجن.