تأجيل محاكمة 4 أجانب بتهمة قتل شخص أجنبي في عين شمس لـ1 نوفمبر للنطق بالحكم

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 4 أجانب متهمين بإنهاء حياة شخص في منطقة عين شمس، بسبب خلافات مالية، إلى جلسة 1 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وأوضحت التحقيقات أن الواقعة نشبت بسبب خلافات مالية بين المجني عليه والمتهم الأول، بعدما اقترض الأخير مبالغ مالية منه، قبل أن تتطور الخلافات إلى مشادة كلامية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول عقد العزم على إنهاء حياة المجني عليه، واستعان بباقي المتهمين لمعاونته في تنفيذ مخططه، حيث التقوا بالمجني عليه، وباغته المتهم الرابع بعدة ضربات باستخدام سلاح أبيض، بينما تواجد باقي المتهمين لمساندته.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين غادروا المكان، قبل أن يعود المتهم الرابع مرة أخرى ويوجه للمجني عليه ضربة بالسلاح الأبيض استقرت في مؤخرة رأسه، ما أسفر عن إصابته وسقوطه أرضًا متأثرًا بجراحه.

وخلال استجوابه، قال المتهم الرابع إن المجني عليه كان في حالة سكر وقت الواقعة، وكان بحوزته سلاح أبيض، موضحًا أنه تمكن من استخلاصه منه والتعدي عليه، ثم غادر المكان قبل أن يعود ويوجه إليه الضربة الأخيرة.

وأثبت تقرير الصفة التشريحية الصادر عن مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه جاءت نتيجة الإصابات القطعية الغائرة التي لحقت بفروة الرأس والوجه والأطراف، وما نتج عنها من نزيف إصابي غزير وصدمة أدت إلى الوفاة.