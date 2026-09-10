الخام الأمريكي يلامس مستويات 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ مايو الماضي

ارتفع سعر خام برنت، مساء الخميس، بأكثر من 3%، ليسجل 104 دولارات للبرميل، بعد تراجع إنتاج السعودية من النفط إلى أدنى مستوى له في 36 عامًا.

وبحسب موقع «سكاي نيوز عربية»، لامس الخام الأمريكي مستويات 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ مايو الماضي.

وقفزت أسعار برنت بنحو 30 بالمئة مقارنة بالمستويات المتدنية التي سجلتها في أوائل أغسطس، بعد عدم التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، واستؤنفت الأعمال القتالية في ⁠وقت لاحق من الشهر.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن الولايات المتحدة قد تستهدف موقع بيكاكس ماونتن النووي في إيران، داعيا طهران إلى توخي الحذر، وقال إن الحرب ستستمر على الأرجح إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر.

وقالت إيران أمس الأربعاء، إنها هاجمت عشر سفن بالقرب من مضيق هرمز بعد أن أغرقت الولايات المتحدة خمس ‌ناقلات ⁠نفط إيرانية. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه سيصعد رد فعله على أي هجمات أخرى.

ولا يزال تدفق النفط عبر مضيق هرمز، الذي كان ينقل قبل الحرب نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز العالمية، أقل بكثير من مستوياته قبل الحرب، بينما تتزايد الضغوط أيضا في البحر الأحمر مع تكثيف جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجماتها على السعودية.

وفي حين دفعت المخاوف ⁠من تعطل مطول وأشد وطأة للإمدادات من منطقة الخليج أسعار برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل، يقول محللون إن استدامة هذا الارتفاع ستعتمد على الصين.

وبالنسبة لسوق النفط الفعلية، تشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن خام برنت المؤرخ، الذي ⁠يسعر على أساسه نحو ثلثي الإمدادات العالمية، تجاوز مستوى 100 دولار للبرميل منذ الثالث من سبتمبر.

وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة إن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، كثفت مشترياتها في الأسابيع القليلة الماضية ⁠بعد تراجع الطلب على مدى أشهر، مما عزز أسواق النفط الفعلية.

وأضافوا أنه إذا استمرت مشتريات الصين في التعافي، فقد يؤدي ذلك إلى تضخيم أثر أي تعطل في الإمدادات ودفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، لكن تراجع الواردات قد يحد من مكاسب السوق.