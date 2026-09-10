أعلن البنك المركزي الأوروبي عقب جلسة خارجية عقدها في العاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة على الودائع من 25ر2% إلى 5ر2%.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية هذا العام التي يقرر فيها المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة، وذلك في رد فعل منه على صدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب على إيران.

ويعقد مجلس البنك المركزي الأوروبي اجتماعه مرة واحدة سنويًا خارج المقر الرئيسي له في فرانكفورت، حيث يضيف الاجتماع أحد البنوك المركزية الوطنية، وكان البنك المركزي الألماني هو المصرف المضيف في هذا العام.

وقال البنك المركزي: "لا يزال الصراع في الشرق الأوسط يولد ضغوطًا تضخمية، ومن المرجح أن يظل التضخم لفترة أطول أعلى بشكل ملحوظ من المستوى الذي نستهدفه".

وأضاف أن التوقعات "لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين"، مع وجود خطر يتمثل في ارتفاع التضخم وتراجع النمو الاقتصادي.

يذكر أن رفع أسعار الفائدة الأساسية يؤدي إلى زيادة تكلفة القروض بالنسبة للمستهلكين والشركات، ما قد يحد من الطلب، وبالتالي يخفف التضخم. ويمكن للمدخرين الاستفادة إذا قامت البنوك بتطبيق شروط الفائدة الأعلى عليهم. وفي الوقت نفسه، يمثل رفع أسعار الفائدة عبئًا على كل من يريد الاستثمار، بدءًا من الأسر وصولًا إلى الشركات. وإذا رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بشكل أقوى من اللازم، فقد يؤدي ذلك إلى خنق النشاط الاقتصادي.

ويتمثل الهدف الأهم للبنك المركزي الأوروبي في إبقاء التضخم تحت السيطرة وضمان استقرار اليورو. وقد أدت الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران، والتي اندلعت في نهاية فبراير الماضي، إلى دفع التضخم إلى الارتفاع بقوة.

وفي أغسطس الماضي، ارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة 3ر3% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وفقًا لتقدير أولي صادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). ويمثل ذلك أعلى معدل للتضخم منذ سبتمبر 2023، كما أنه أعلى بكثير من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي، الذي يسعى إلى تحقيق استقرار الأسعار في منطقة اليورو عند معدل تضخم يبلغ 2,0 بالمئة على المدى المتوسط. وكلما ارتفع معدل التضخم، انخفضت القوة الشرائية للسكان، إذ يصبح بإمكانهم شراء قدر أقل من السلع والخدمات باليورو الواحد.

وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، أدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى رفع معدل التضخم إلى 9ر2 بالمئة في الشهر الماضي. كما أعلنت دول أخرى كبرى في منطقة اليورو، مثل فرنسا وإسبانيا، عن ارتفاع معدلات التضخم لديها.