أعلن لبنان الخميس، أن الاعتداءات الإسرائيلية أضرت بأكثر من 22.5 بالمئة من أراضيه الزراعية في الجنوب، وتُقدر بأكثر 56 ألف هكتار، وسط مساع لتمويل إعادة تأهيل قطاع الزراعة في المنطقة.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الزراعة نزار هاني عقب لقاء جمعه مع الرئيس جوزاف عون في قصر الرئاسة شرقي العاصمة بيروت، بحثا خلاله أوضاع القطاع الزراعي والأضرار التي لحقت بالأراضي في الجنوب نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، وفق بيان للرئاسة.

وقال هاني إنه أطلع عون على "الأضرار الزراعية الكبيرة في الجنوب، والتي تخطت 22.5 بالمئة من الأراضي الزراعية، أي أكثر من 56 ألف هكتار".

وأشار إلى ضرورة تأمين البرامج والمستلزمات للمزارعين اللبنانيين لتمكينهم من الوصول إلى أراضيهم وقطف محاصيلهم.

وأوضح أن وزارة الزراعة أنجزت، بالتعاون مع الجيش اللبناني، عملا لتسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم وحصاد إنتاجهم، على غرار الإجراءات المتخذة بالنسبة للمحاصيل الأخرى.