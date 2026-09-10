الجزائر تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات

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قررت الجزائر، اليوم الخميس، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب ما نشره موقع «النهار» الجزائري، جاء القرار «بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية».