 الجزائر تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجزائر تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات


نشر في: الخميس 10 سبتمبر 2026 - 1:57 م | آخر تحديث: الخميس 10 سبتمبر 2026 - 2:00 م

قررت الجزائر، اليوم الخميس، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب ما نشره موقع «النهار» الجزائري، جاء القرار «بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية».

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