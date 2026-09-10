تحدث ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، عن مركز المهاجم الصريح، مؤكدًا أن هناك عددًا قليلًا من اللاعبين الذين يشغلون هذا المركز في الوقت الحالي.

وقال ديكو إن إرلينج هالاند يعد من أبرز المهاجمين في هذا المركز، مشيرًا إلى أن برشلونة كان يمتلك روبرت ليفاندوفسكي، الذي وصفه بأنه الأفضل، كما استشهد بلويس سواريز.

وأضاف أن صامويل إيتو كان موجودًا في برشلونة خلال فترة عمله، لكنه لم يكن مهاجمًا صريحًا بالمعنى التقليدي، بسبب تحركاته الكثيرة، على غرار رافينيا.

وأشار ديكو إلى أن باريس سان جيرمان لا يمتلك مهاجمًا صريحًا حاليًا، موضحًا أن وجود مهاجم رقم 9 يؤثر على طريقة اللعب، بينما يمتلك مدرب برشلونة فكرة واضحة عن أسلوب الفريق.

وأوضح أن برشلونة كان لديه في الموسم الماضي فيران توريس، الذي بدأ مسيرته كجناح وأصبح يلعب بشكل متزايد كمهاجم صريح، لافتًا إلى أن المهاجمين الصريحين في الماضي كانوا مختلفين عن مهاجمي الوقت الحالي.

وأكد ديكو أنه لا ينبغي الانشغال كثيرًا بضرورة التعاقد مع مهاجم صريح، لأن برشلونة لا يحتاج حاليًا إلى هداف، في ظل المستوى الذي يقدمه رافينيا وفقًا لفكرة المدرب.

وتابع أن جابرييل جيسوس لاعب يجيد المشاركة في بناء اللعب ويتحرك بشكل جيد، بينما يتميز حمزة عبد الكريم بكونه مهاجمًا أقرب إلى مهاجم منطقة الجزاء.