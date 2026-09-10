مصرع طفلة إثر سقوطها من الطابق السادس بعقار في بنها

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس بأحد عقارات مساكن الموالح بدائرة قسم ثان بنها، بعدما اختل توازنها أثناء وقوفها بشرفة منزلها.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد بورود بلاغ بسقوط طفلة من الطابق السادس بدائرة القسم، ووفاتها متأثرة بإصابتها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة رئيس مباحث قسم ثان بنها، ومعاوني رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن الطفلة كانت تقف بشرفة منزلها بالطابق السادس، قبل أن يختل توازنها وتسقط من أعلى؛ ما أسفر عن مصرعها في الحال.

وجرى نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة مستشفى بنها، تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، وسؤال أهلية المتوفاة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.