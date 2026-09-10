 الوكالة الدولية للطاقة: إغلاق مضيق هرمز يرفع الطلب على الفحم

قالت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الخميس إن إغلاق مضيق هرمز المستمر يرفع الطلب العالمي على الفحم.

وأضافت الوكالة ومقرها باريس أن الإغلاق الناجم عن الحرب على إيران، يتسبب في انخفاض كبير في إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

ودفع هذا الحصار الدول التي لديها محطات طاقة تعمل بالغاز وقدرة متاحة للعمل بالفحم زيادة توليد الكهرباء باستخدام الفحم.

وقالت الوكالة إنه نتيجة لذلك، ارتفع استهلاك الفحم في أسواق تشمل أوروبا واليابان وكوريا والصين بصورة أكبر من المتوقع.

ويشار إلى أن الطلب العالمي على الفحم، الذي كان من المتوقع أن يتراجع بنسبة طفيفة مقارنة بالعام السابق، من المتوقع الآن أن يرتفع بنسبة 2ر1% خلال العام الجاري، مما سيرفع الاستهلاك العالمي إلى 94ر8 مليار طن.

وأوضحت الوكالة أنه ما إذا كان هذا التوجه سيتواصل خلال عام 2027 يعتمد على ما إذا كان المضيق سيظل مغلقا. وفي كلا الحالتين، أشارت الوكالة إلى أن أسعار الفحم ارتفعت بالفعل بسبب هذه التطورات.