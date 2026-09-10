مسئول عراقي: عملية تنظيم السلاح تسير وفق رؤية الحكومة ولا توجد مهلة محددة مع الفصائل المسلحة

صرح صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الخميس، بأن عملية تنظيم السلاح تسير وفق رؤية الحكومة ولا توجد مهلة محددة مع الفصائل المسلحة لتنظيم السلاح.

وقال النعمان للصحفيين، إن "يوم 30 سبتمبر الحالي، هو موعد نهائي لانتهاء مهام التحالف الدولي في العراق، والعلاقة مع دول التحالف ستنتقل إلى التكاملية والتعاون بعد هذا التاريخ".

وذكر أن "عملية تنظيم السلاح تسير وفق رؤية الحكومة، ولن نسمح بأي تهديد يطال دول الجوار، وداعش الإرهابي انتهى في العراق ولا خشية منه، ومنظومات الدفاع الجوي أولوية أولى لدى القائد العام للقوات المسلحة وستصل قريبا من كوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة".

وأوضح النعمان "أن هناك حوارات مع تركيا بشأن تحديد مصير حزب العمال الكردستاني التركي، ومن الممكن عودتهم الىبلادهم ولن نسمح للمعارضة الإيرانية بالعراق بحمل السلاح أو الاعتداء على دول الجوار".

وتخوض الحكومة العراقية مفاوضات مع عدد من الفصائل المسلحة، أبرزها كتائب حزب الله العراقي وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وسرايا أولياء الدم وأصحاب الكهف، بغية تسليم سلاحها وخاصة المتوسط والثقيل بعد ان نجحت في الاتفاق مع كل من سرايا السلام بزعامة مقتدى الصدر وعصائب أهل الحق، بزعامة الشيخ قيس الخزعلي وكتائب الإمام علي، بزعامة شبل الزيدي، حيث تم تمت تسوية قضية السلاح وتسليمه للدولة.