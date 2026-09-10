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- الجزائر اتهمت الإمارات بـ"تصرفات استفزازية أو عدائية"

اعتبر أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات، الخميس، أن الدبلوماسية الناجحة تقوم على "وضوح المواقف وحسن إدارة المصالح والاختلافات"، وذلك ردا على إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أبو ظبي.

وقال قرقاش عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "العلاقات الدبلوماسية تُدار بالعقل والتواصل ووضوح المصالح، لا بالألغاز والإشارات التي تحتاج إلى فكّ الشفرات".

وأضاف أن العلاقات "لا يمكن أن تكون رهينة احتقان داخلي أو عجز عن شرح المصالح وتحديد الأولويات"، وفق تعبيره.

وأردف قائلا: "فالغموض ليس سياسة، والضجيج لا يعوّض غياب الرؤية، والدبلوماسية الناجحة تقوم على وضوح المواقف وحسن إدارة المصالح والاختلافات".

واعتبر أن "ما عدا ذلك ليس سوى تعبير عن قصور في الرؤية والإدارة"، على حد قوله.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، وإمهال سفيرها 48 ساعة للامتثال للقرار.

وقالت الوزارة إن القرار جاء "بعد استنفاد جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

واتهمت الجزائر الإمارات بالإقدام على ما وصفتها بـ"تصرفات استفزازية أو عدائية"، قائلة إن الجزائر "تحلت بقدر كبير من ضبط النفس وبحس عال من المسؤولية".