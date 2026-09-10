السعودية وقطر وعُمان تبحث دعم الحلول الدبلوماسية وأمن الملاحة

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بحث وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي العُماني دعم الحلول الدبلوماسية وأمن الملاحة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الوزير بن فرحان، تناول خلال الاتصال مع المسئول القطري تطورات الأوضاع الإقليمية، وجهود البلدين الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

وأعرب المسئول القطري خلال الاتصال عن إدانة بلاده لاستهداف الأعيان المدنية والاقتصادية في مناطق جنوب السعودية.

ووفق الوكالة، بحث الوزيران السعودي والعُماني آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأهمية ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية، ودعم الحلول الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.