مدير دائرة الإعلام بمحافظة القدس: موسم الأعياد اليهودية من أخطر الأيام على المسجد الأقصى

أكد مدير دائرة الإعلام بمحافظة القدس عمر الرجوب، أن موسم الأعياد اليهودية يعد من أخطر الأيام على المسجد الأقصى بسبب الانتهاكات الإسرائيلية.

وقال الرجوب - في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية - "إن ما يضاعف هذه الخطورة هو تزامن الأعياد اليهودية مع قرب الانتخابات الإسرائيلية القادمة واستخدام ساحات الأقصى في الوعود الانتخابية".

وأضاف أن هناك بعض الجماعات اليهودية تدعو لحشد أعداد كبيرة من المستوطنين داخل باحات المسجد خلال فترة الأعياد ويقومون بتغييرات من شأنها أن تقضي على ما تبقى من الوضع القائم داخل المسجد الأقصى، بالإضافة إلى المطالبات المتتالية بفتح المسجد الأقصى لليهود فقط يوم السبت.

وذكر أن هناك مخاوف من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى بعد انتهاء فترة الأعياد اليهودية؛ حيث إنهم لا يريدون التعامل مع المسجد الأقصى كمكان مقدس للمسلمين واليهود، مبينا أن الجرائم والانتهاكات بحق المسجد الأقصى والتي تتم بحماية حكومة وشرطة الاحتلال الإسرائيلي هدفها السيطرة الكاملة على المسجد لصالح المخططات والأطماع الاستعمارية.

وطالب مدير دائرة الإعلام بمحافظة القدس بموقف عربي ودولي لمواجهة الجرائم الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى.