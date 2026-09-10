رئيس مجلس القيادة اليمني: إيران تسعى لمنح الحوثيين نفوذا في باب المندب

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، إن إيران تسعى إلى منح جماعة الحوثيين القدرة على التأثير في باب المندب والبحر الأحمر، محذرًا من تداعيات أي تغيير في الوضع العسكري قرب المضيق على حركة الملاحة والتجارة العالمية.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي، اليوم الخميس، السفير المصري لدى اليمن، إيهاب أبو سريع، بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث بحث الجانبان التطورات في اليمن وأمن البحر الأحمر.

وقال العليمي إن التصعيد الأخير للحوثيين، بمشاركة ما وصفها بخبرات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والجماعات المتحالفة معه، يتركز بصورة خاصة في الساحل الغربي لمحافظة تعز.

وأضاف أن إيران، وفق تقديره، تسعى من خلال دعم الحوثيين إلى امتلاك قدرة على التأثير في باب المندب والبحر الأحمر، بما يسمح بتحويل الضغوط التي تواجه طهران إلى تداعيات على المنطقة والتجارة والأسواق العالمية.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن أمن باب المندب يتجاوز نطاق الشأن اليمني، باعتباره ممرًا ملاحيًا دوليًا حيويًا، مشيرًا إلى أن أي تهديد للمضيق ستكون له انعكاسات مباشرة على البحر الأحمر وقناة السويس وحركة التجارة العالمية.

وأكد أن حماية الساحل اليمني واستعادة سيطرة الحكومة على أراضي البلاد وموانئها ومياهها الإقليمية تمثل مصلحة مشتركة لليمن ومصر والدول العربية والمجتمع الدولي.

وأشاد بالموقف المصري الداعم لليمن، معربًا عن ثقته باستمرار دور القاهرة في دعم مؤسسات الدولة اليمنية، وحشد الدعم العربي والدولي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ومنع وصول الأسلحة والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى الحوثيين.