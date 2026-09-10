بنجلاديش تدين التوسع الاستيطاني في مخطط E1 وتجدد دعمها للدولة الفلسطينية

أدانت بنجلاديش مخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمضي قدماً في التوسع الاستيطاني ضمن مخطط "E1" الاستيطاني.

وأكدت وزارة خارجية بنجلاديش في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات تتنافى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، كما تقوض بصورة أكبر السلامة الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة وآفاق التوصل إلى حل قابل للتطبيق يقوم على أساس الدولتين، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

كما دعت وزارة خارجية بنجلاديش، إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجددت دعمها الثابت للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالبت، المجتمع الدولي بتكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع الإجراءات التي تقوض إقامة الدولة الفلسطينية، والعمل على تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط، يستند إلى القانون الدولي وحل الدولتين.

وأكدت تضامنها مع الشعب الفلسطيني والتزامها بدعم تطلعاته المشروعة إلى الحرية والكرامة والعدالة وإقامة الدولة.