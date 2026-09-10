روته: تحركات روسيا دليل ضعف وفشل في تحقيق أهدافها بأوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، إن تحركات روسيا "مؤشر على الضعف ودليل" على فشلها بتحقيق ما تريده في أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريح لصحفيين من العاصمة الألمانية برلين، الخميس، خلال زيارة رسمية.

وأكد روته أن الناتو يقف متضامنا مع ألمانيا عقب الهجوم الهجين الذي نفذته روسيا في مدينة لايبزيغ، مشيدا بـ"الرد الحازم والمتوازن" الذي أبدته ألمانيا.

وأشار إلى أن الدول الحليفة في الناتو أظهرت أيضا تضامنها مع ألمانيا، مضيفا: "هكذا يعمل الناتو تماما: واحد من أجل الجميع، والجميع من أجل واحد".

وفي 4 أغسطس الماضي عثرت السلطات الألمانية على طائرة مسيّرة يُعتقد أنها كانت محملة بعبوة متفجرة، قرب طائرة نقل أوكرانية في مطار "لايبزيغ-هاله"، حيث زعمت الاستخبارات الأمريكية آنذاك أن خصائص الطائرة المسيّرة تعود إلى الاستخبارات العسكرية الروسية.

وفي الأول من سبتمبر الجاري، أعلنت الحكومة الألمانية أن نتائج التحقيقات تشير إلى مسؤولية موسكو عن الحادثة، وأقرت بناءً على ذلك سلسلة من التدابير، شملت إغلاق القنصلية الروسية في بون بحلول 18 سبتمبر، وفسخ عقد "البيت الروسي" في برلين، وتشديد إجراءات مراقبة دخول المواطنين الروس، فضلًا عن تكثيف الضغوط على ما يُسمى "أسطول الظل" الروسي.

وادعى روته أن روسيا تريد تقسيم حلف الناتو، مؤكدا في هذا السياق على أن الحلف يواصل التحرك متحدا.

وقال روته إن روسيا تريد أيضا منع تقديم المساعدات إلى أوكرانيا.

وتابع قائلا: "لكننا سنقدم مزيدا من الدعم لأوكرانيا. تحاول روسيا الظهور بمظهر القوي، لكننا أقوى منها".

جدير بالذكر أن روسيا تشن منذ 24 فبراير 2022 هجومًا عسكريًا على أوكرانيا، فيما تشترط موسكو لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، بينما تعتبر كييف ذلك "تدخلًا" في شؤونها.