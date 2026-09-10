الكرملين: بوتين يتوجه إلى الهند للمشاركة في قمة بريكس

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيتوجه مساء اليوم إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة «بريكس»، المقرر عقدها يومي 12 و13 سبتمبر.

وقال بيسكوف للصحفيين إن بوتين يواصل الاستعداد للقمة، مشيرًا إلى أن تفاصيل برنامج زيارته، بما في ذلك اللقاءات المقررة، سيعلنها مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في وقت لاحق اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن برنامج بوتين سيتضمن سلسلة من اللقاءات الثنائية، إلى جانب اجتماعات متعددة الأطراف في إطار مجموعة «بريكس».

وأشار بيسكوف، إلى أن عددًا من دول المجموعة يواجه ضغوطًا وقيودًا من دول أخرى، معتبرًا أن هذه الدول تبحث عن آليات بديلة لتسوية المعاملات التجارية والمالية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وإنشاء منصات استثمارية مشتركة.

وكان أوشاكوف، قد أعلن في وقت سابق، أن بوتين، يعتزم عقد لقاءات مع الرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش القمة.