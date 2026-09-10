الزمالك يتحرك لتأجيل مواجهة زد في كأس الرابطة بسبب مباراة القمة

بدأ نادي الزمالك تحركاته لتأجيل مباراته أمام زد في بطولة كأس الرابطة، والمحدد لها يوم 8 أكتوبر المقبل، بسبب ارتباط الفريق بمواجهة قوية أمام الأهلي بعد أيام قليلة.

وأكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالزمالك، أن النادي أرسل خطابًا إلى رابطة الأندية يطلب فيه تأجيل مباراة زد، نظرًا لارتباط الفريق بمواجهة الأهلي يوم 11 أكتوبر ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل الزمالك استعداداته حاليًا لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي، في الثامنة مساء السبت المقبل، ضمن إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت الجمعة الماضية على استاد القاهرة، بنتيجة 2-1، ليضع قدمًا في الدور التالي من البطولة.