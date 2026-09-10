عادت إصابات الركبة لتفرض نفسها بقوة على النادي الأهلي، بعدما تعرض عمرو الجزار لإصابة بالتواء في الركبة خلال مواجهة المقاولون العرب، ليغادر الملعب ويخضع لفحوصات وأشعة من أجل تحديد طبيعة الإصابة ومدة غيابه.

وأعادت إصابة الجزار إلى الأذهان سلسلة الإصابات القوية التي تعرض لها لاعبو الفريق في السنوات الماضية، خاصة إصابات الرباط الصليبي التي أبعدت أكثر من لاعب لفترات طويلة.

الجزار يلاحق بلعمري

ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إصابة المغربي يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي، بعدما أثبتت الأشعة والفحوصات الطبية إصابته خلال ودية الأهلي أمام بادالونا الإسباني في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي أن الرنين المغناطيسي كشف عن إصابة بلعمري بقطع في الرباط الصليبي، مع بدء الترتيبات الخاصة بالجراحة وبرنامج التأهيل.

كريم فؤاد.. مرتان من الصليبي

يأتي كريم فؤاد في مقدمة لاعبي الأهلي الذين عانوا من هذه الإصابة، بعدما تعرض لقطع في الرباط الصليبي مرتين خلال موسمي 2022-2023 و2024-2025.

وكانت الإصابة الأولى في يناير 2023، وأبعدته عن الملاعب لعدة أشهر، قبل أن يعود للمشاركة مع الفريق، لكن الصدمة تجددت في أغسطس 2024 عندما تعرض لقطع جديد في الرباط الصليبي خلال مباراة سموحة، وأكد الأهلي وقتها أن الفحوصات أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

ولم تتوقف معاناة كريم فؤاد عند ذلك، إذ تعرض بعد عودته لسلسلة أخرى من الإصابات، كان آخرها إصابة في رقعة الرباط الصليبي خلال الموسم الحالي، قبل أن يفضل الجهاز الطبي خضوعه لبرنامج تأهيلي بدلًا من التدخل الجراحي.

أكرم توفيق.. صليبي مرتين

أكرم توفيق أيضًا عاش تجربة قاسية مع الرباط الصليبي، بعدما تعرض للإصابة مرتين، الأولى خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام نيجيريا في كأس أمم إفريقيا، والثانية خلال تدريبات الأهلي.

وكانت الإصابة الثانية أكثر صعوبة على اللاعب، بعدما صاحبها إصابة في الغضروفين، ليخوض رحلة طويلة من العلاج والتأهيل قبل العودة للملاعب.

إصابات أخرى في الأهلي

ولم تقتصر قائمة المصابين بالصليبي على كريم فؤاد وأكرم توفيق، إذ شهدت السنوات الماضية إصابات قوية للاعبين آخرين، ما جعل الرباط الصليبي واحدًا من أكثر الإصابات التي أثرت على قائمة الأهلي وأبعدت عناصر أساسية لفترات طويلة.

والآن، تأكد الأهلي من إصابة عمرو الجزار بالرباط الصليبي وسط أمنيات أن يتمكن اللاعب من العودة سريعًا إلى الملاعب.