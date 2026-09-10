بريطانيا: نقل 4 أشخاص إلى المستشفى بعد حادث طعن في جنوب شرق لندن

أفادت خدمات الطوارئ في المملكة المتحدة بأنه جرى نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى بعد تقارير عن حادث طعن في جنوب شرق لندن، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الخميس.

وأكدت خدمة إسعاف لندن أنها تلقت بلاغا عن حادث طعن في شارع بروملي هاي ستريت عند الساعة 02:19 من بعد ظهر اليوم الخميس.

وأوضحت الخدمة أنه جرى إرسال أطقم الإسعاف مزودة بسيارة استجابة سريعة، بالإضافة إلى الإسعاف الجوي في لندن، إلى موقع الحادث.

وأضافت أن أربعة مصابين تلقوا العلاج في مكان الحادث، ثم تم نقلهم إلى المستشفى.

وأظهرت صورة جرى تداولها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بعد ظهر اليوم الخميس، ما بدا أنه جزء من شارع بروملي مغلقا بشريط أمني، مع وجود سيارة تابعة للطوارئ في الموقع.