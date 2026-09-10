أعلن الجهاز الفني لفريق الزوراء التشكيل الأساسي لمواجهة القوة الجوية، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري نجوم العراق موسم 2026-2027.

وجاء تشكيل الزوراء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد باسل.

خط الدفاع: سجاد مهدي، مارلين تشوبانوف، علي عدنان.

خط الوسط: سجاد محمد، أديديم إيسيان، محمد قاسم، لؤي العاني، هيران أحمد.

خط الهجوم: حسن، مايكل كابريرا.

ويجلس المصري محمد شريف على مقاعد بدلاء الزوراء خلال مواجهة القوة الجوية.

ويدخل الزوراء المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري نجوم العراق برصيد 12 نقطة، جمعها من 6 مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات و3 تعادلات، دون أن يتلقى أي هزيمة حتى الآن.

في المقابل، يحتل القوة الجوية المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 6 مباريات، حقق الفوز في واحدة منها، وتعادل في 4 مواجهات، بينما تلقى هزيمة واحدة.