البعثة الأممية: اجتماع سرت خطوة مهمة لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاجتماع الذي عُقد أمس في سرت، وجمع رؤساء أركان القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي من مختلف أنحاء ليبيا.

وأشادت البعثة، في بيان، بالالتزام الذي أبداه المشاركون باتخاذ المزيد من الخطوات العملية لتعزيز التنسيق والتعاون، بما في ذلك التدريب المشترك والاتصالات.

وأكدت أن هذا الاجتماع، الذي يأتي امتداداً للجهود السابقة، يعد خطوة مهمة في مجال بناء الثقة، وفي المضي قدماً في توحيد المؤسسة العسكرية.

وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على التزامها بمساندة هذه العملية التي يقودها ويملكها الليبيون، مشيدة بالقيادات العسكرية الليبية لاتخاذها هذه الخطوات، التي تشجع على مواصلة الحوار والتعاون بما يخدم السلام والاستقرار والوحدة الوطنية.

كانت سرت احتضنت، صباح أمس، أعمال الاجتماع المشترك لرؤساء الأركان النوعية بالمنطقتين الشرقية والغربية.

وناقش الاجتماع البرامج التي اتفقت عليها رئاستا الأركان في المنطقتين، المتعلقة بالتدريب والتمارين وتنظيم المناورات المشتركة لرفع الكفاءة القتالية وتوحيد الجهود الأمنية، بالإضافة إلى مناقشة التعاون الفني واللوجستي فيما يخص العمليات، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وفي 12 يوليو الماضي، استضافت سرت اجتماعًا ضم رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة، الفريق أول صلاح النمروش، ورئيس الأركان التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، الفريق أول ركن خالد حفتر، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، واللجنة المشتركة (3+3)، وعددًا من القيادات العسكرية من الجانبين.