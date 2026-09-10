وزارة التعليم التركية: مقتل عشرات الطلاب أثناء التدريب المهني خلال سنتين

قالت وزارة التعليم التركية إن 37 شخصا على الأقل لقوا حتفهم على مدار السنتين الماضيتين أثناء التدريب المهني في برنامج "ميسيم" المدعوم من الدولة.

وأضافت الوزارة، في رد على سؤال بالبرلمان من النائب المعارض عمر فاروق جرجرلي أوغلو تداولته وسائل إعلام محلية اليوم الخميس، أن حوالي 10 آلاف متدرب تعرضوا لحوادث في أماكن العمل أثناء التدريب.

وذكر وزير التعليم يوسف تكين، في وقت سابق، أنه لم يستوعب انتقاد المعارضة للتعاون بين نظام التعليم والشركات الخاصة، وتعهد بمواصلة البرنامج.

وجرى إرساء الأساس القانوني لبرنامج "ميسيم" عام 2016، بهدف الجمع بين التدريب الأكاديمي والمهني.

ويقضي في البرنامج شباب بين سن 14 و18 عاما يوما كل أسبوع في المدرسة، ويعملون أربعة أو خمسة أيام في شركة أسبوعيا.

وتدفع الدولة أجر التدريب، بما يوازي 30% على الأقل من الحد الأدنى للأجور، أي ما يوازي 200 دولار شهريا.

ويصل الأجر في العام النهائي للتدريب إلى 50% من الحد الأدنى للأجور، ويشارك نحو 480 ألف طالب في البرنامج حاليا، بحسب وزارة التعليم.

وخلصت مبادرة "إي آر جي" لإصلاح التعليم في دراسة نشرت في مايو إلى أن الشباب اختاروا البرنامج لأسباب اقتصادية جزئيا أو لأنهم لم يشعروا بالانسجام في نظام التعليم التقليدي.

وحددت الدراسة أيضا مشكلات هيكلية تتعلق بظروف العمل، والإشراف والتوازن بين العمل والتعليم.