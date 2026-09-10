مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدي مخاوفه من تزايد الانتشار النووي

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، عن قلقه إزاء تزايد انتشار الأسلحة النووية، مما سيؤدي لا محالة إلى استخدامها.

وقال جروسي، خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج: "تخيل للحظة، في ظل الظروف العالمية الراهنة، أصبح هناك 25 دولة تمتلك أسلحة نووية، أو 18 دولة تمتلك أسلحة نووية، فإن السلاح النووي سيستخدم بالتأكيد، ذلك مضمون بنسبة 100%".

واعتبر جروسي أن الصراعات المتزايدة، وانحسار الضمانات الأمنية، والتحولات العسكرية والسياسية، تدعو بعض الدول إلى إعادة النظر في قرارها بشأن التخلي عن امتلاك أسلحة نووية.

ووصف جروسي هذا التصور على حد تعبيره بأنه "مقلق للغاية"، مضيفاً: "ينبغي علينا تجنب ذلك مهما كلف الأمر".

وفي وقت سابق، أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، أمس الأربعاء، إحالة إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمرة الأولى منذ 20 عامًا بسبب إخلالها بالتزاماتها المتعلقة ‌بعدم الانتشار النووي.

ولم تقدم طهران تفسيرًا بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، الذي تم تخصيب جزء منه بنسبة نقاء تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من نسبة 90% تقريبا اللازمة لتصنيع أسلحة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.