أمريكا: محكمة ترفض استخدام خرائط الكونجرس المدعومة من ترامب لولاية ميزوري

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، مرة أخرى، استخدام خرائط الكونجرس الخاصة بولاية ميزوري المدعومة من الرئيس دونالد ترامب، في خسارة للجمهوريين الذين يحاولون السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي التي يقترب إجراؤها.

ويفسح القرار الطريق أمام استخدام الخرائط القديمة، فيما لم يتم تسجيل أي رأي مخالف في قرار المحكمة المقتضب.

ويأتي ذلك بعد معركة قضائية محتدمة قبيل بدء إرسال بطاقات الاقتراع في الانتخابات الحاسمة المقرر إجراؤها في نوفمبر.

وكانت خرائط الدوائر الانتخابية مرسومة بهدف مساعدة الجمهوريين على الفوز بمقعد إضافي في مجلس النواب الأمريكي.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفض فيها المحكمة العليا التدخل للإبقاء على الخرائط المدعومة من ترامب.

وصدر أمر المحكمة العليا بعد ساعات من سماح قاض اتحادي للمحكمة العليا في ولاية ميزوري بالمضي قدما في جلسة بشأن ازدراء المحكمة ضد وزير خارجية الولاية، الجمهوري ديني هوسكينز.

واستمرت المعركة القضائية في ميزوري بشأن دوائرها الانتخابية في الكونجرس لأكثر من عام، وأثارت الارتباك بشأن دوائر الناخبين.

وكانت أعلى محكمة في الولاية قد أمرت هوسكينز في وقت سابق بعدم استخدام خريطة انتخابية مدعومة من ترامب في الانتخابات العامة، واستخدام تقسيم الدوائر الذي تم اعتماده بعد آخر تعداد سكاني بدلا من ذلك، لكن قاضي المحكمة الجزئية ستيفن كلارك منع هوسكينز أمس الأول الثلاثاء من استخدام أي خريطة أخرى غير الخريطة الجديدة التي يدعمها ترامب.

وأمرت المحكمة العليا للولاية بعد ذلك هوسكينز بالمثول أمامها اليوم في جلسة بشأن ازدراء المحكمة، بسبب عدم امتثاله لأوامرها وتوجيهه مسئولي الانتخابات المحليين إلى استخدام الدوائر الانتخابية التي يدعمها ترامب.

وكان محامو الولاية الذين يمثلون هوسكينز قد طلبوا من كلارك وقف جلسة النظر في ازدراء المحكمة، لكنه رفض ذلك.