المفوضية الأوروبية تطلق استراتيجية جديدة لدعم المناطق النائية في التكتل

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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، اعتزامها إطلاق استراتيجية جديدة لدعم المناطق النائية في التكتل، التي تواجه صعوبات رغم أهميتها الجيوسياسية.

وتشمل هذه المناطق جزر ماديرا وجزر الكناري، الواقعة على مسافة أقرب إلى سواحل أفريقيا منها إلى البر الرئيسي لأوروبا، إلى جانب الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار التي تقع على بُعد آلاف الكيلومترات في المحيط الهادئ.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أثناء عرضها الإجراءات الجديدة: "نحن بصدد تكييف لوائحنا لإطلاق إمكانات هذه المناطق وتحويل خصوصيتها إلى مصدر قوة لها ولأوروبا بأسرها".

وأضافت أن الهدف هو تقديم دعم أفضل لهذه المناطق وتعزيز إمكاناتها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت المفوضية الأوروبية، أن المواطنين ينبغي أن يكونوا أكثر قدرة على الاستفادة من الفرص الخاصة التي توفرها مناطقهم.

وتشمل الاستراتيجية جعل هذه المناطق أكثر قدرة على المنافسة، وإتاحة حرية نفاذ أفضل لها إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

وتشمل الأهداف الأخرى تعزيز فرص العمل والاندماج الاجتماعي، وتحسين الوصول إلى التعليم، والحد من الفقر.

وتشمل المناطق الأبعد في الاتحاد الأوروبي جويانا الفرنسية وجوادلوب ومارتينيك ومايوت وريونيون وسان مارتين، وجميعها تحكم من جانب باريس؛ وجزر الأزور وماديرا التابعة للبرتغال، وجزر الكناري التابعة لإسبانيا.