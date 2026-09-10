ضرب زلزال بقوة تراوحت بين 3.3 و3.4 درجة المنطقة الواقعة على الحدود بين ولايتي بادن - فورتمبرج وراينلاند - بفالتس جنوب غرب ألمانيا في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم الخميس.

وبلغت قوة الزلزال 3.3 درجة وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مركز هيلمهولتس لأبحاث علوم الأرض، و3.4 درجة وفقًا لهيئة رصد الزلازل التابعة لولاية بادن - فورتمبرج.

وأفادت خدمة رصد الزلازل في جنوب غرب ألمانيا، عبر تطبيق الإنذار المبكر "كاتفارن"، بأن "زلزالا ضعيفا" وقع في الساعة 17:27 بالقرب من مدينة فورمس في ولاية راينلاند - بفالتس.

وأكدت خدمة التحذير وهيئة رصد الزلازل التابعة للولاية، أن الزلزال ربما كان محسوسا في نطاق يبلغ نحو 20 كيلومترا حول البؤرة الزلزالية.

وفي الوقت نفسه، أشارت الهيئتان في بلاغهما، إلى أن هذه البيانات لم يتم التحقق منها بعد، وأنها تستند إلى قياسات آلية، وفقًا لما ورد في التحذير.