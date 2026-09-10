اتهام رجل بريطاني بمساعدة جواسيس روس لتخريب مصنع مسيرات في بلاده

اتهم ممثلو الادعاء العام، اليوم الخميس، في محكمة بلندن، رجلا بريطانيا بالتخطيط مع جواسيس روس لتخريب مصنع مسيرات في إنجلترا.

ويواجه جوشوا جاميدج، البالغ من العمر 31 عاما، تهمة الانخراط في سلوك يعاون جهاز استخبارات أجنبي في تنفيذ أنشطة تنتهك قانون الأمن القومي.

ولم يدفع الرجل المتهم ببراءته من الجريمة أو يقر بارتكابها في أول مرة يمثل فيها أمام المحكمة، وأعيد إلى الحجز، وأمره القاضي بالمثول أمام المحكمة في 25 سبتمبر في المحكمة الجنائية المركزية.

وقال وارن ستينر، ممثل الادعاء في محكمة وستمنستر الابتدائية، إن كاميدج تواصل مع شخص يشتبه في تمثيله لقوات متطوعي الاستخبارات العسكرية الروسية.

وأضاف ستينر: "تمحورت الاتصالات حول مواقع داخل المملكة المتحدة لمصانع تصنع مسيرات، وتخريب هذه المصانع.. لقد كان يعلم بالتحديد من كان يتواصل معهم وتبعات ما كان يعرض القيام به".

وتم حظر تقديم الدعم إلى الاستخبارات العسكرية الروسية بموجب قانون جديد يستهدف المنظمات التي تعمل بالوكالة لتنفيذ أنشطة عدائية نيابة عن دول أجنبية، فيما يواجه الداعمون الذين تثبت إدانتهم بمساعدة الجهاز عقوبة تصل إلى السجن 14 عاما.

واتهمت سلطات المملكة المتحدة الاستخبارات العسكرية الروسية بالضلوع في أنشطة عدائية ضد البلاد وحلفائها، من بينها هجوم بغاز أعصاب عام 2018 في سالزبري وعمليات تخريب أوسع نطاقا وعمليات استخباراتية في أنحاء مختلفة من أوروبا.