البنك المركزي التركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وسط مخاوف بشأن تأثير التطورات الجيوسياسية على توقعات التضخم.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 37%، كما كان متوقعا على نطاق واسع.

كما أبقت اللجنة على سعر الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5% على التوالي.

ولاحظ صناع السياسات تباطؤ الاتجاه الأساسي للتضخم، لكنهم أشاروا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب التطورات الجيوسياسية يشكل مخاطر تصاعدية على توقعات التضخم.

وقالت اللجنة، إن الموقف النقدي المتشدد سيظل قائما حتى تحقيق استقرار الأسعار، وأنه سيساعد في تعزيز عملية خفض التضخم.

وقال محمد مرجان خبير اقتصادي لدى مجموعة بنوك "آي إن جي" الهولندية: "أعاد البنك المركزي التركي التأكيد على روايته بشأن تحسن الزخم الأساسي الشهري للتضخم، إذ أدت أسعار الفائدة المرتفعة وتباطؤ نمو القروض إلى إضعاف الطلب المحلي، مما حد من الآثار غير المباشرة على التضخم".

وفي ضوء هذه الخلفية، يتوقع الخبير الاقتصادي أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 35% بحلول نهاية عام 2026، مع تراجعين بمقدار 100 نقطة أساس لكل منهما في الربع الأخير من هذا العام.