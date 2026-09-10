البحرين ترحب بقرار الوكالة الذرية إنهاء النظر في اتفاق الضمانات بسوريا

رحبت البحرين، باعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المتعلق بسوريا، وما ترتب عليه من إنهاء النظر في بند تنفيذ اتفاق الضمانات في سوريا، معتبرةً ذلك تطورًا إيجابيًا يعكس التقدم في مسار تعاون سوريا مع المنظمات الدولية والإقليمية بشفافية ومسؤولية وفقًا لقواعد القانون الدولي، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وعبّرت وزارة الخارجية في البحرين عن تقدير المنامة لجهود المجموعة العربية في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، برئاسة السعودية، وبمشاركة الأردن ومصر والمغرب، ودورها في تقديم مشروع القرار، مشيدةً باعتماده بتوافق الآراء والإجماع، بما يعكس دعم الدول الأعضاء للتطورات الإيجابية التي شهدها الملف السوري.

وجدّدت وزارة الخارجية، موقف البحرين الثابت الداعم لسوريا، ومساندتها لمؤسساتها الوطنية والدستورية، بما يحفظ وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، ويلبي تطلعات شعبها نحو الأمن والاستقرار والازدهار، واستعادة دورها الفاعل في محيطها العربي والدولي.

كان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنى أمس الأربعاء قرارا ينهي تحقيقاته في الأنشطة النووية السرية السابقة في سوريا والتي كشفت عن مفاعل معد لإنتاج مواد انشطارية يمكن استخدامها في الأسلحة النووية.

وفي عهد الرئيس السابق بشار الأسد، كان يعتقد أن سوريا قامت بتشغيل برنامج نووي واسع النطاق غير معلن شمل مفاعلا بنته كوريا الشمالية في محافظة دير الزور بشرق البلاد.

وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 عضوا القرار بالإجماع، وفقا لدبلوماسيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.