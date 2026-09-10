مقتل 5 أشخاص على الأقل وفقدان العشرات جراء حريق اندلع في عبارة بالفلبين

واجه رجال الإنقاذ، اليوم الخميس، صعوبات في دخول عبَارة ركاب اشتعلت فيها النار واحترقت طوال الليل بالقرب من منطقة سياحية في مقاطعة بالاوان الفلبينية، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وفقدان 86 آخرين، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) نقلا عن مسئولين.

وقالت المتحدثة باسم خفر السواحل الفلبيني نعومي كايابياب إن رجال الإنقاذ حاولوا دخول العبَارة، لكنهم واجهوا صعوبات بسبب الدخان الكثيف، مضيفة: "هدفنا الآن هو الدخول إلى العبَارة وفحص الوضع حتى نتمكن من تقييمه".

وأضافت أنه في وقت لاحق من مساء اليوم الخميس، تم تعليق عمليات البحث والإنقاذ على أن تُستأنف في الصباح.

ونقلت أسوشيتد برس عن كايابياب القول إنه تم إنقاذ 43 شخصا حتى الآن، وأضافت أن الأرقام ليست نهائية بعد في ظل استمرار عمليات الإنقاذ.

وقالت كايابياب إنه يعتقد أن العبارة كانت تحمل 134 شخصا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلبينية أن العبارة كانت تحمل 117 راكبا وطاقما مؤلفا من 17 شخصا.

ولا تزال العبَارة "إم في جون أستر" طافية فوق سطح الماء، لكنها في وضع مائل قبالة بلدة كورون، بعد اندلاع الحريق الذي بدأ ليلة الأربعاء.

ولا تزال سحب الدخان تتصاعد من السفينة المتفحمة حتى ظهر اليوم الخميس.

وأوضحت كايابياب أن السلطات لا تزال تحاول التحقق من تقارير تفيد بوجود ركاب أجانب على متن السفينة، عبر فحص الأسماء في كشف الركاب والتنسيق مع مسئولي الحكومة المحلية وشركة الشحن لتحديد هويات الضحايا والناجين والمفقودين.

وأشارت كايابياب إلى أن سبب الحريق لا يزال غير واضح، لكن أحد الناجين قال إنه ربما بدأ في عنبر الشحن، فيما ينسق خفر السواحل مع شركة الشحن والسلطات البحرية للحصول على مزيد من التفاصيل.

وقد فتحت السلطات تحقيقا بشأن سبب الحريق، كما أنها تتحقق بشأن ما إذا كان قد تم خرق قواعد السلامة، بما في ذلك تحميل العبارة بأكثر من طاقتها الاستيعابية وما إذا كان قد تم تزويد جميع الركاب بسترات النجاة.