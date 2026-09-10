مسئول أمريكي: تضرر طائرات عسكرية جراء هجوم إيران على قاعدة بالأردن

قال مسئول أمريكي، لوكالة "رويترز"، إن ضربات إيرانية ألحقت أضرارا بعدة طائرات عسكرية أمريكية هذا ​الأسبوع في قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن.

وتكبد الجيش ‌الأمريكي، الأعلى تمويلا في العالم، أضرارا مادية حتى قبل الضربات الإيرانية يوم الثلاثاء. وشمل ذلك تدمير أكثر من 20 طائرة بدون طيار، وضرب إيران لطائرات مقاتلة، ​وفقدان طائرات في حوادث.

ووفقا لتقرير صدر عن خدمة أبحاث ​الكونجرس في مايو الماضي، كانت 42 طائرة عسكرية أمريكية قد فقدت أو تضررت بالفعل في الصراع.

ومنذ اندلاع الحرب مع إيران ​في فبراير، قتل 18 من أفراد الجيش الأمريكي وأصيب أكثر ​من 800 آخرين.

وقال مسئول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الهجوم الإيراني أصاب طائرة من طراز إيه-10 ثاندربولت 2، المعروفة باسم وورثوج، مما أدى ​إلى فقدانها أحد جناحيها، في حين لحقت أضرار طفيفة بنحو ​ثماني طائرات من طراز إف-15 وأعيدت إلى الخدمة.

وجاءت الضربة الإيرانية على القاعدة الأمريكية ‌في الأردن بعدما قالت القوات الأمريكية إنها دمرت خمس ناقلات نفط خام إيرانية.

وقالت الولايات المتحدة، إن ضرباتها جاءت ردا على استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال ​اليومين السابقين.

وقال المسئول ​الأمريكي، إن الهجوم الإيراني اضطر القوات الأمريكية إلى إطلاق نحو 30 صاروخا اعتراضيا من طراز باتريوت للتصدي للصواريخ، وسط ​قلق متزايد بشأن مخزونات الولايات المتحدة من صواريخ ​الدفاع الجوي الاعتراضية وصواريخ أخرى.

وفي حين أن الأرقام المحددة للمخزونات سرية، خلصت تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن نحو 65 بالمئة من صواريخ باتريوت ​الاعتراضية الأمريكية استنزفت بين فبراير ويوليو، ولم يتبق منها سوى أقل من 850 صاروخا، مقارنة مع 2330 صاروخا قبل ​بدء الحرب مع إيران.