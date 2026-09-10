عون: آن الأوان لكي تعود الدولة اللبنانية إلى الجنوب

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس، إنه "آن الأوان لكي تعود الدولة إلى الجنوب"، داعيا الوزارات إلى بذل أقصى الجهود لدعم سكان المنطقة وتأمين مقومات صمودهم.

جاء ذلك في مستهل جلسة لمجلس الوزراء عقدت في القصر الرئاسي، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وقال عون، إن الرئاسة أصغت إلى نداءات أهالي النبطية وصور وعربصاليم، مؤكدا أن الدولة "إلى جانبهم" ولا يمكنها أن تكون بعيدة عنهم.

وأضاف مخاطبا أهالي الجنوب: "لا يمكننا إلا أن نبذل أقصى الجهود لنبقى إلى جانبكم ومساعدتكم، وتأمين كل مقومات صمودكم قدر المستطاع".

وشدد عون على أن "الجنوب هو الجزء الأساس من لبنان"، مضيفا: "لقد آن الأوان لكي تعود الدولة إلى الجنوب. هذه مسئوليتنا جميعا وهذا واجبنا تجاه أهلنا".

ودعا كل وزارة إلى تقديم ما لديها لدعم سكان الجنوب، قائلا: "لنؤكد وقوفنا إلى جانب أهلنا من دون أي تقصير".

وفي الشأن الاقتصادي، قال عون إن وضع حجر الأساس لتوسعة مرفأ بيروت يمثل أمرا "إيجابيا يبعث الكثير من الأمل في نفوس اللبنانيين"، معربا عن أمله في أن تتبعه خطوات إضافية.

وأشار إلى أن لبنان طلب في وقت سابق من مختلف الوزارات إعداد مشاريع لعرضها على الإمارات.

وأوضح أن مسئولين ورجال أعمال إماراتيين أبدوا رغبة في الاستثمار في لبنان، وأن وفدين إماراتيين زارا البلاد لهذه الغاية.

ودعا عون الوزراء إلى التعامل "بأقصى السرعة" واغتنام الفرص المتاحة لخدمة اللبنانيين، مشددا على ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية للاستفادة من الفرص الاستثمارية وإطلاق المشاريع.

وقال: "هناك من هو مندفع ويرغب بمساعدتنا، ونحن نرحب بالأمر، وما علينا إلا التنسيق بين الوزارات المعنية للإفادة من كل الفرص، لكي تنطلق المشاريع المأمولة".

وأضاف أن المطلوب هو توظيف "الاتجاه الإيجابي نحونا لمصلحة لبنان".

وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات ولبنان 4.2 مليارات دولار خلال العام 2025، محققة نموًا سنويًا بنسبة 35.6 بالمئة، وفق وزير التجارة الخارجية الإماراتي.

وفي 29 يونيو الماضي أعلنت الإمارات السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان، منهية قرار حظر السفر الذي فرضته قبل نحو شهرين، مع اشتراط التسجيل المسبق في خدمة "تواجدي".

وجاء القرار بعد نحو شهرين على حظر الإمارات في 30 أبريل سفر مواطنيها إلى لبنان وإيران والعراق، مبررة ذلك بـ"التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة".

وتأتي تصريحات عون في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان، رغم "صيغة إطار" وقعتها بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية في 26 يونيو الماضي، تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، فيما وسعت نطاق وجودها داخل الأراضي اللبنانية خلال عدوانها الراهن.