استمرار تراجع أسعار الغاز في أمريكا لليوم الثالث

استمر تراجع أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لليوم الثالث على التوالي مع توقعات الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة، وهو ما يشير إلى تراجع طلب محطات الكهرباء كمستهلك للغاز الطبيعي.

وكان الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة تكييف الهواء قد زاد خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة امتداد فترة حرارة الصيف نحو الخريف.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن أسعار عقود الغاز الطبيعي تسليم شهور الشتاء هي الأعلى بشكل عام نتيجة زيادة الطلب على الوقود، لكنها ما زالت أقل من مستوياتها المرتفعة تاريخيا.

ويتوقع متعاملون في السوق أن تؤدي ظاهرة "النينو القوية" إلى ارتفاع درجات الحرارة وتقليل احتمالات حدوث موجات برد قوية خلال الشتاء، والتي تسبب ارتفاع الأسعار.

وكتب إيلي روبين كبير محللي سوق الطاقة في شركة إي.بي.دبليو أنالاتيك جروب، في مذكرة للعملاء اليوم، أنه إذا استمرت أسعار عقود الشتاء في الانخفاض، فإن فرص تعافي عقد الشهر الأقرب في التسليم "قد تواصل التضاؤل".

وجاءت خسائر الأسعار محدودة؛ إذ يتوقع المحللون أن يكشف التقرير الحكومي الأسبوعي للمخزونات ارتفاعا في مستويات التخزين بمعدل أقل من المعتاد خلال الأسبوع الماضي، مما يقلص فائض المخزون ويزيد احتمالية حدوث صدمة في الإمدادات خلال الأشهر المقبلة.

وتراجع سعر العقود الآجلة تسليم أكتوبر بمقدار 4.7 سنت، أي بنسبة 1.7%، إلى 2.77 دولار لكل مليون وحدة حرارية في تعاملات بورصة نايمكس للسلع. ويقل هذا السعر بنسبة 6.8% عن نهاية الأسبوع الماضي.