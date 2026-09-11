عبد العاطي: قناة السويس جزء لا يتجزأ من أية مبادرات لإيجاد ممرات لوجستية جديدة

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن الدولة واعية تماما للتغييرات الراديكالية المتعلقة بمسألة إيجاد ممرات استراتيجية إضافية أو بديلة، مؤكدا أن وزارة الخارجية تضم إدارة كاملة مختصة بمسألة الممرات الاستراتيجية، بالإضافة إلى لجنة وطنية ترأسها الوزارة للتعامل مع هذا الملف.

وأضاف خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد" أن مصر تحركت بشكل فعال بعد الأزمة التي شهدتها الملاحة في مضيق هرمز لإيجاد ممرات بديلة عبر أراضيها، لافتا إلى الحديث مع العديد من دول الخليج الشقيقة حول ضرورة وجود مسارات بديلة لتصدير الزيت الخام أو شحنات الغاز الطبيعي المسال من خلال ممرات غربية عبر البحر الأحمر ومنه إلى قناة السويس، ثم إلى أوروبا شمالا أو إلى آسيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

وأكد أن هذه الممرات البديلة، حتى وإن كانت مكلفة أو أطول زمنيا، فإنها "تمثل بديلا ناجعا" إذا ما كان البديل الآخر هو عدم خروج السفن أو تعرضها لمخاطر أمنية في مضيق هرمز.

وأشار إلى أن المباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا تطرقت لمشروع "الأيمك" الذي يربط الهند بدول الخليج، لافتا إلى أن الوزير الإيطالي طرح فكرة استغلال خط "الرورو" الحالي الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي ليكون أحد المحاور الأساسية لمشروع ممر "الأيمك"، بحيث ينطلق من الهند ويعبر الخليج ثم يتجه إلى مصر عبر ميناء دمياط أو الإسكندرية ومنه إلى إيطاليا كأولى نقاط الانطلاق إلى أوروبا.

وأكد أن قناة السويس "في القلب، وهي جزء لا يتجزأ من كل المشروعات التي يتم تدارسها بشأن الممرات الاستراتيجية"، لافتا إلى أنها كانت محل حديث مع الرئيس الصيني في إطار مبادرة "الحزام والطريق".

وشدد أن "قناة السويس جزء لا يتجزأ من أية مبادرات تتعلق بإيجاد ممرات بديلة أو تحسين الممرات اللوجستية".