الصين توقف بناء مشروعات جديدة لإنتاج البطاريات حتى انتهاء مراجعة الطاقة الإنتاجية

قالت مصادر مطلعة، إن الصين علقت أعمال البناء في مشروعات جديدة لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة المتجددة انتظارا للانتهاء من مراجعة الطاقة الإنتاجية للقطاع في الصين بنهاية العام الحالي.

ونقلت مؤسسة كايشين الإعلامية عن المصادر القول إن السلطات الصينية بدأت مسحا على مستوى البلاد للطاقة الإنتاجية لقطاع البطاريات ومعدلات استغلالها منذ نهاية 2025، وأوقفت بناء المشروعات الجديدة منذ منتصف مايو الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الشركات التي تحقق معدلات استغلال عالية لطاقاتها الإنتاجية سيتم السماح لها بالمضي قدما في بناء مشروعاتها بنهاية العام الحالي.

وأضافت أن القدرة الإنتاجية الإضافية المخطط لها في قطاع البطاريات بالصين للعام الحالي تصل إلى نحو 5ر1 ضعف إجمالي إنتاج البطاريات في عام 2025.