قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن الوزارة تعمل على تمكين الشباب والمرأة، مشيرا إلى أن "لأول مرة يُمكن لشخص بدرجة مستشار (وهي درجة متوسطة) أن يتولى منصب قائم بأعمال نائب مساعد الوزير".

وأضاف خلال برنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري، أن هذه الأمور المستحدثة تهدف إلى تمكين الشباب وتحضيرهم لتولي المسئوليات في المستقبل.



ولفت إلى أن تمكين المرأة تجسد في تولي أكثر من سفيرة لمنصب "مساعد وزير الخارجية" في إطار توجه الدولة، مؤكدا أن كل هذه الخطوات تتم بناء على اعتبار واحد "الكفاءة".

وأوضح أن الأقدمية مهمة ولكنها ليست المعيار الوحيد للترقي، بل العبرة بمسألة الكفاءة والقدرة على تحمل المسئولية والمبادرة.

ونوه أن حركة التنقلات الأخيرة لرؤساء البعثات بالخارج التي وقعها رئيس الجمهورية منذ عدة أسابيع شهدت الدفع بنماذج كثيرة لشباب واعد ومتمرس ترقى إلى درجة "وزير مفاوض" ودُفع بهم في أماكن مهمة وحساسة تمس الأمن القومي المصري كرؤساء بعثات وسفراء بالخارج.

وذكر أن هذه الإجراءات تهدف لجعل الجهاز الدبلوماسي جهازا يتسم بالمرونة، والقدرة على الصمود، والمواءمة مع المتغيرات التي تموج بالمنطقة والعالم، لا سيما أيضا مع ضم وزارتي الهجرة والتعاون الدولي للخارجية وتطلب الاستمرار بعملية التطوير والتحديث وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال إن أحد الأركان الأساسية في عملية التحديث والتطوير مسألة "التدريب"، مؤكدا أن كل الدرجات الوظيفية حاليا للتدريب والتقييم.

ولفت إلى أن خطوة أكاديمية التدريب العسكرية أدى إلى إضافة بُعد جديد في تدريب شباب الدبلوماسيين، لاسيما فيما يتعلق بمسائل الأمن القومي، وإتقان اللغات الأجنبية بأكثر من لغة، فضلا عن التعاون مع مؤسسات الدولة لإعداد وتدريب الكوادر الدبلوماسية بالاعتماد أكثر على المعهد الدبلوماسي وأكاديمية التدريب.



