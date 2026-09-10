وزير الخارجية: علاقة مصر والسعودية أبدية ويجمعنا مصير ومصالح مشتركة

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن الاتصالات مستمرة بين مصر والمملكة العربية السعودية، سواء على مستوى القيادة أو على جميع المستويات المختلفة.

وأضاف وزير الخارجية، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد"، أن الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان كان "أخويا"، وجاء بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، في إطار عملية التشاور المستمر بين الجانبين.

وأشار إلى الاتفاق على استمرار وتعزيز وتعميق التشاور بين البلدين وبين قيادتي البلدين، وضرورة تعزيز التواصل والزيارات المتبادلة على مستوى القمة، كونها "مسألة مهمة جدا" في إطار التشاور بين القيادتين.

وشدد على أن العلاقات المصرية السعودية "علاقة أبدية" لا تقتصر فقط على الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، ولكنها تشمل أيضا "المصير المشترك والمصالح المشتركة".

وأكد أن هذه العلاقة تأتي في إطار التكامل والترابط العضوي بين الأمن القومي المصري والأمن القومي لدول الخليج الشقيقة، مشددا على أن "أمن المملكة من أمن مصر، وأمن مصر من أمن المملكة".