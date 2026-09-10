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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا: روبيو يتعهد بعدم اتخاذ إجراءات أحادية ضد مهربي المخدرات

ليما - د ب أ
نشر في: الخميس 10 سبتمبر 2026 - 11:17 م | آخر تحديث: الخميس 10 سبتمبر 2026 - 11:17 م

تعهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة لن تتخذ إجراءات عسكرية ضد مهربي المخدرات في دول أمريكا اللاتينية دون موافقة حلفائها، وذلك في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة استمرت عاما من الضربات المميتة ضد ما يقال إنها قوارب مخدرات تتحرك في المياه الدولية.

وقال روبيو، للصحفيين، وهو يقف إلى جوار رئيسة بيرو الجديدة كيكو فوجيموري، إنه بينما تمتلك الولايات المتحدة "القدرة على التصرف من جانب واحد"، لكنها تفضل العمل مع حلفائها لأن ذلك هو "السبيل الأكثر فعالية للقيام بذلك".

وجاءت تصريحات روبيو بعد وقت قصير من إعلان فوجيموري انضمام بيرو إلى "درع الأمريكتين"، وهو تحالف تقوده الولايات المتحدة يضم دولا متقاربة الفكر في المنطقة لتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد عصابات المخدرات.

وقد انضمت كولومبيا، التي توقف فيها روبيو أيضا هذا الأسبوع، مؤخرا إلى المجموعة تحت قيادة رئيسها الجديد أبيلاردو دي لا إسبرييلا.

وقال روبيو، في ختام جولته لدول أمريكا اللاتينية الثلاث، كولومبيا والإكوادور وبيرو، اليوم الخميس: "لن نفعل أي شيء لا يطلبه شركاؤنا منا.. لا نريد أن نفعل أقل مما تطلبونه منا، لكننا لن نفعل أكثر مما تطلبونه منا".

 

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