روما يفتتح مشواره بدوري أبطال أوروبا بالتعادل 1-1 مع فنربخشة

تعادل فريق فنربخشة التركي مع روما الإيطالي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب «شكري سراج أوغلو» بمدينة إسطنبول، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

وتقدم روما في النتيجة خلال الشوط الأول عن طريق برايان كريستانتي، الذي أطلق تصويبة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك أصحاب الأرض، ليمنح فريقه التقدم قبل نهاية النصف الأول من اللقاء.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح فنربخشة في إدراك التعادل سريعًا، بعدما سجل أرشي براون الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 48، مستغلًا تمريرة من ماسون جرينوود، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وحاول فنربخشة استغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف هدف ثانٍ، بينما واصل روما ضغطه بحثًا عن استعادة التقدم، وأسفر ضغط الفريق الإيطالي عن احتساب ركلة جزاء لصالحه، قبل أن يتراجع الحكم عن قراره بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «فار».

وكاد ناثان أكي أن يمنح فنربخشة هدف التقدم في الدقيقة 86، بعدما سدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة، لتضيع فرصة خطيرة على الفريق التركي.

وبهذه النتيجة، حصد كل فريق نقطة في مستهل مشواره بمرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الجولة المقبلة، يستضيف روما نظيره ريال مدريد، بينما يحل فنربخشة ضيفًا على أستون فيلا في إنجلترا.