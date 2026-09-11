أوبرا الإسكندرية تحتفي ببليغ حمدي ووردة في ليلة من زمن الطرب الجميل

شهدت أوبرا الإسكندرية، مساء أمس الخميس، ليلة طربية كاملة العدد، احتفت خلالها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، بالموسيقار الكبير بليغ حمدي والفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، من خلال حفل فني لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت مع روائع الزمن الجميل.



واستعاد جمهور الإسكندرية خلال الحفل مجموعة من أشهر أعمال بليغ حمدي، أحد أبرز المجددين في تاريخ الموسيقى العربية، والذي شكّل مع وردة الجزائرية ثنائيًا فنيًا استثنائيًا أثمر العديد من الأغنيات الخالدة التي لا تزال حاضرة في وجدان الجمهور بمختلف أجياله.

بدأ البرنامج بموسيقى «هوى بليغ»، ثم قدمت المطربة سارة مجدي أغنية «مالي وأنا بستناك»، فيما قدمت الفنانة يمنى حسن «عاشقة وغلبانة» و«بلاش تفارق».

وتألق الفنان أمير الرفاعي في تقديم رائعة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ «موعود»، بينما قدمت الفنانة ولاء طلبة أغنيتي «دندنة» و«زي العسل».

وتواصلت فقرات الحفل مع الفنانة هبة إسماعيل، التي قدمت «لو سألوك» و«ألف ليلة وليلة»، فيما قدم الفنان وائل أبو الفتوح «على حسب وداد» و«التوبة».

وتألقت الفنانة مروة حمدي في تقديم روائع كوكب الشرق أم كلثوم «فات الميعاد» و«لعبة الأيام»، واختتم نجوم الفرقة الحفل بأغنية «يا حبيبتي يا مصر»، وسط تفاعل جماهيري كبير.

وشهد الحفل تصفيقًا حارًا من الجمهور وترديدًا لكلمات عدد من الأغنيات الشهيرة، في أجواء أعادت إلى الأذهان زمن الطرب الأصيل، وأكدت أن إبداعات بليغ حمدي ووردة الجزائرية لا تزال قادرة على الوصول إلى وجدان الجمهور والحفاظ على حضورها الفني عبر الأجيال.

وتتواصل فعاليات أوبرا الإسكندرية، غدًا الجمعة، بحفل مركز تنمية المواهب بعنوان «موسيقى بلا حدود»، في أمسية فنية جديدة يشارك خلالها طلاب ومواهب المركز بفصول الأوركسترا والعود والإيقاع.

ويأتي الحفل في إطار اهتمام دار الأوبرا المصرية بدعم المواهب الشابة والطلائع، وصقل قدراتهم الفنية، وإتاحة الفرصة أمامهم للوقوف على مسارح الأوبرا وتقديم إبداعاتهم أمام الجمهور، بما يسهم في اكتشاف أجيال جديدة من الفنانين والحفاظ على استمرارية الحركة الفنية.