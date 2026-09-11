عبد الرحمن سامح يروي تفاصيل تورط عناصر من فريق السباحة بجامعته الأمريكية في المراهنات: لم أشارك لأنها حرام

قال السباح عبد الرحمن سامح، الفائز بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط، إن فريق السباحة بجامعته في الولايات المتحدة الأمريكية شهد تورط بعض العناصر فيه بالمراهنات الرياضية، موضحًا أنه لم يشارك فيها.

وأضاف "سامح" عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON E”، أمس الخميس، أن المراهنات كانت تتم بشكل داخلي بين بعض أفراد الفريق عبر جروب على تطبيق "واتساب"، وكانت تتم مقابل أموال، مشيرًا إلى أنه تم التحقيق في الأمر، وتبين تورط بعض الأشخاص.

وأوضح أنه لم يشارك في المراهنات لأنها حرام، فضلًا عن أنه لا يرغب في خسارة أمواله، قائلًا إن توقف الفريق بالكامل ووضعه دون مدرب جعله يمر بصراع داخلي كبير، خاصة أنه كان قد بدأ عملًا جديدًا.

وأشار إلى أنه كان أمام خيار الانتقال إلى مدينة أخرى للتدريب، وهو ما كان سيضطره إلى ترك عمله، متسائلًا عما إذا كان استمرار مسيرته في السباحة سيؤثر على مستقبله المهني، مؤكدًا أنه رغم هذه الظروف قرر الاستمرار في السباحة، قائلاً: "طالما هناك إرادة، هناك طريقة"، موضحًا أنه كان يتدرب ويعمل مع أشخاص ملمين بالرياضة.

وتُوج السباح عبد الرحمن سامح، بذهبية منافسات 50 متر فراشة في دورة ألعاب البحر المتوسط 2026 التي أقيمت منافساتها في إيطاليا خلال الأيام الماضية.