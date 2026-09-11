مساعد هيئة الدواء تطمئن المواطنين: لا توجد مادة فعالة من أدوية الأورام يقل توافرها عن شهر

قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة تتابع بشكل يومي توافر الأدوية، وعلى رأس أولوياتها 18 مجموعة علاجية تضم الأصناف الحيوية والهامة التي تهم صحة المواطن، من بينها المجموعة العلاجية الخاصة بأدوية الأورام.

وأضاف "رجائي" عبر مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أمس الخميس، أن مجموعة أدوية الأورام تضم 155 مادة فعالة، مشيرًا إلى أن كل مادة فعالة يتوافر منها عدد أكبر من الأصناف نتيجة اختلاف الشركات والتركيبات.

وتابع أن نحو 90% من المواد الفعالة الخاصة بأدوية الأورام يتوافر في السوق لفترات تتراوح بين 3 أشهر وأكثر، موضحًا أن 86 مادة فعالة يتوافر مخزونها لأكثر من 6 أشهر، بينما يتوافر مخزون 55 مادة فعالة لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، و14 مادة فعالة تتراوح معدلات توافرها بين شهرين و3 أشهر.

وأكد أنه لا توجد مادة فعالة من أدوية الأورام يقل معدل توافرها عن شهر، معتبرًا أن هذه المؤشرات مطمئنة للمواطنين وتؤكد عدم وجود عجز في أدوية الأورام.

وأشار إلى أن 80% من استهلاك أدوية الأورام يتم في القطاع الحكومي، مؤكدًا أن الهيئة تضع توافر الأدوية في القطاع الحكومي على رأس أولوياتها، لافتًا إلى عدم وجود شكاوى حتى الآن من هذه الجهات بشأن توافر أدوية الأورام، وباقي كميات الاستهلاك يتم من خلال القطاع الخاص.