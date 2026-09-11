وزير الخارجية: لا يمكن رهن مستقبل المنطقة بذرائع إسرائيلية غير مقبولة بعد قبول حماس تسليم سلاحها

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن الأوضاع تسوء يوما بعد يوم في قطاع غزة بسبب رفض الطرف الإسرائيلي للمضي قدما في استكمال تنفيذ خطة ترامب، مستنكرا ما يحدث في الضفة الغربية من "انتهاكات يومية وضم صامت للأراضي ومحاولات التهجير"، بالإضافة إلى إجبار المواطنين في قطاع غزة على ترك أوطانهم.

وأكد خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد" أن مصر تدين بشدة كل التصريحات التي تصدر عن مسئولين إسرائيليين وتتعلق بمسألة التهجير، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني من حقه البقاء على أرضه باعتبار ذلك "حقا أصيلا من حقوقه".

وأشار إلى أنه "لا يمكن الحديث بأي حال من الأحوال عما يسمى بالتهجير الطوعي"، قائلا: "إذا كنت تحرم الناس من المأكل ومن المشرب ومن الحياة الكريمة فأنت تجبرهم على أن يتركوا أوطانهم".

وأضاف أن مصر نجحت بالتعاون مع تركيا ومع قطر في إقناع الفصائل الفلسطينية بالتجاوب مع النقاط الخمسة عشر التي تم تسليمها لحركة حماس بشأن المرحلة الثانية، مؤكدا أنهم "وافقوا عليها جميعا بما في ذلك مسألة حصر وتسليم السلاح سواء كان الثقيل أو الخفيف أو غيره، وتسليمه إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية".

ولفت إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يتجاوب مع هذا الطرح حتى الآن بحجة الانتخابات والحملات الانتخابية داخل إسرائيل، مشددا أنه لا يمكن "رهن مستقبل الشعب الفلسطيني ومستقبل المنطقة لأي مبررات أو أي ذرائع غير مقبولة على الإطلاق".