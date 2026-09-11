عبد العاطي: نثمن دعم الصين لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ الأخيرة إلى القاهرة شهدت مباحثات كثيرة بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناولت مجموعة كبيرة من الملفات الإقليمية والدولية، وكان على رأسها القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر تثمن الموقف الصيني الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لا سيما حقه في تقرير المصير وإقامة دولته، والتأكيد على حل الدولتين.

وأشار إلى أن الجانب الصيني يتبنى مواقف رافضة للنشاط الاستيطاني والاعتداءات التي تطال الشعب الفلسطيني والمدنيين، موضحا أن هذه الزيارة كانت الثانية للرئيس شي إلى مصر بعد عشر سنوات من زيارته الأولى في عام 2016.

وأوضح أنها جاءت في إطار الاحتفالية بمرور 70 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين، وأيضا في إطار مرور عشر سنوات على تدشين الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ولفت أن الجانب الصيني يعتز ويفتخر دائما بريادة مصر، كأول أول دولة عربية وشرق أوسطية وإفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية في عام 1956، موضحا أن الزيارة تمت في هذه الأجواء الاحتفالية والتاريخية.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسى مبدأ "الاتزان الاستراتيجي" في السياسية الخارجية المصرية، موضحا أن مصر تتحرك لتنويع شراكاتها والانفتاح على جميع القوى الدولية طالما أن ذلك يصب في مصلحة الوطن.