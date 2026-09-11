شقيقة عبد الرحمن سامح: هو بالنسبة لي أبي وصديقي المفضل وأخي

قالت ياسمين سامح، شقيقة السباح عبد الرحمن سامح، الفائز بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط إن شقيقها يمثل لها أكثر من مجرد أخ، مضيفة: "هو بالنسبة لي أبي وصديقي المفضل وأخي".

وأضافت "سامح" عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON E”، أمس الخميس، أن شقيقها بذل الكثير من الجهد ليشعرها دائمًا بأنه والدها وشقيقها في الوقت ذاته، قائلة: "هو أخي، بس اختار إنه يبقى والدي".

وتابعت أن والدتهما كان لها دور كبير في قوة العلاقة بينهما، حيث إنها ضحت بحياتها من أجل الحفاظ على ترابطهما، معربة عن فخرها بها وبقوتها.

واستكملت أن والدهما توفي وهما في سن صغيرة، وكانت في الماضي تنزعج من قضاء والدتهما معظم وقتها في العمل، لكنها مع تقدمها في العمر أدركت سبب ذلك، مؤكدة أن والدتهما كانت تتحمل مسئولية الأسرة بالكامل.

وأشارت إلى أن والدتهما حرصت على توفير حياة مستقرة لهما، من حيث مستوى المعيشة والتعليم والمدارس والجامعات، قائلة إنها بالنسبة لها أب وأم وصديقة وكل شيء.

وتُوج السباح عبد الرحمن سامح، بذهبية منافسات 50 متر فراشة في دورة ألعاب البحر المتوسط 2026 التي أقيمت منافساتها في إيطاليا خلال الأيام الماضية.