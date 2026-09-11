تنظيم الاتصالات: خدمات المحافظ الإليكترونية انتقلت من التحويلات إلى الشراء وتسديد الفواتير كالفيزا

قال المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث باسم الجهاز، إن المحافظ الإلكترونية تعتبر بمثابة "حساب بنكي افتراضي"، مشيرا إلى التعاون والتنسيق المستمر مع البنك المركزي لتقديم تلك الخدمات للمواطنين

وأضاف خلال برنامج "مساء DMC" مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر "DMC" أن خدمات المحافظ شهدت تطورا كبيرا للانتقال من مجرد التحويلات بين الأفراد إلى إمكانية الشراء وتسديد الفواتير والاحتياجات تماما كما هو الحال في البطاقات البنكية.

ولفت إلى أن المصريين نفذوا خلال ستة أشهر 2.22 مليار عملية مالية بقيمة إجمالية بلغت تريليونين و960 مليار جنيه أي ما يقرب من 3 تريليونات جنيه.

وحول الفجوة بين الرجال والسيدات في استخدام المحافظ، أرجع استحواذ الرجال على 67% من المحافظ مقابل 33% للسيدات إلى ظروف واجتماعية، مؤكدا أن الجهاز يعمل عبر مبادرات وعروض خاصة على تقليل هذه الفجوة التي كانت أعمق في الشهور السابقة.

وفي سياق متصل بالفجوة الجغرافية وتمركز 48% من المحافظ في خمس محافظات فقط هي "القاهرة، الجيزة، الشرقية، الإسكندرية، والقليوبية"، قال إن زيادة الاستخدام في هذه المحافظات تعود لاعتمادها الأكبر على معاملات البيع والشراء الإلكتروني.

وأكد أن الجهاز يعمل بالتعاون مع الشركات على إطلاق حملات توعية في محافظات الدلتا والصعيد، وتشجيع الشركات على إدراج مدفوعات المحافظ الإلكترونية ضمن وسائل الدفع لديهم لحث المواطنين على الاشتراك والاستخدام.

وأضاف أن في حال حدوث أي مشكلة في المحافظ الصادرة عن شركات المحمول، يتوجب على المواطن التواصل أولا مع مركز خدمة العملاء الخاص بشركة المحمول، مؤكدا أن في حال عدم حل المشكلة عبر الشركة، يمكن للمواطن التواصل مباشرة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقال تقرير جهاز تنظيم الاتصالات عن النصف الأول لعام 2026 الخاص الخاص بالمحافظ الإلكترونية، إن إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية بلغ 57.01 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد العمليات المالية المنفذة 2.22 مليار عملية بقيمة إجمالية تبلغ 2.96 تريليون جنيه.

وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب: فودافون كاش 53%، إي آند كاش 23%، اورنج كاش 20%، وي باي 4%.

وقد جاءت مؤشرات خدمات المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات خلال النصف الأول لعام 2026 ، حيث التحويل من محفظة لأخرى الخدمات بنسبة 54%، يليه شحن الرصيد (موبايل – إنترنت) 25%، تليه عمليات الإيداع بنسبة 13%، والسحب بنسبة 4%، ثُم المدفوعات الأخرى من (تبرعات وسداد فواتير المرافق والتسوق. إلخ) بنسبة 4%.