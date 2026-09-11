أمريكا تفرض عقوبات على داعمي الميليشيات المدعومة من إيران

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فرضت الولايات المتحدة يوم الخميس عقوبات إضافية على داعمي الميليشيات الموالية لإيران في إطار الجهود المبذولة لزيادة العزلة الاقتصادية لطهران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن التدابير تستهدف منظمات وأفرادا يدعمون ميليشيا "كتائب حزب الله" و"حزب الله" اللبناني.

واتهمت الوزارة، التي يرأسها وزير الخزانة سكوت بيسينت، الجماعات المدعومة من إيران بتأجيج "النفوذ المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط ومساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات.

وتتخذ المنظمات المستهدفة مقرات لها في العراق ولبنان والإمارات العربية المتحدة وتركيا.

وقالت وزارة الخزانة: "إن تصنيفات اليوم توجه ضربة في الصميم لأكثر وكلاء إيران خطورة".

وتوصف كتائب حزب الله من قبل الخزانة بأنها "فصيل مسلح رئيسي ضمن ما يسمى بـ 'محور المقاومة' الإيراني"، وهو شبكة إقليمية من الميليشيات المدعومة من إيران.

وتضم الشبكة أيضا ميليشيا الحوثي التي تقاتل في اليمن. وتدعم طهران الحوثيين، كما تفعل مع حزب الله في لبنان، بالأسلحة والتكنولوجيا والخبرة والمساعدات المالية.

وتأتي التدابير الأخيرة بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على عدة شركات طيران إيرانية رئيسية يوم الثلاثاء.

وأضيف ما مجموعه 27 شركة طيران إيرانية مؤخرا إلى قائمة العقوبات الأمريكية، بما في ذلك "كيش إيرلاينز" و"إيران أير تور" و"أتا أيرلاينز."

وكانت العديد من أكبر شركات الطيران الإيرانية، بما في ذلك ماهان أير وإيران أير ومعراج أير، خاضعة بالفعل للعقوبات الأمريكية.

ويمكن أن تواجه الشركات والبنوك الأجنبية أيضا عواقب إذا استمرت في إبرام أعمال تجارية مع شركات الطيران الخاضعة للعقوبات.